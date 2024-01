Audience avec les candidats recalés : les précisions du président Macky sur les décisions du CC

Le document précise que le président de la République est , "toujours ouvert au dialogue sur toutes les questions qui rythment la vie nationale".

Enfin, renseigne la note, Macky Sall a réaffirmé aux membres du collectif et autres acteurs politiques, l'importance du déroulement de la campagne électorale et du scrutin présidentiel du 25 février 2024, dans la paix et la sérénité, afin de consolider notre démocratie exemplaire.