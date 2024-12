Association de malfaiteurs / Escroquerie immobilière à Omart City : le président, son dircab et une “fausse tante Présidentielle” sous les verrous

L’affaire Omart City, vaste escroquerie liée aux logements sociaux, continue de secouer les sphères judiciaires et médiatiques. Comme l’a révélé Libération, le président de l’Omart, Abdoulaye Mamadou Guissé, son directeur de cabinet Pape Boubacar Camara, et Khady Faye, présentée à tort comme la tante du Président Bassirou Diomaye Faye, ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt par le juge du deuxième cabinet du tribunal de Pikine-Guédiawaye.







Des accusations lourdes







Les trois principaux mis en cause sont visés pour association de malfaiteurs, escroquerie et blanchiment d’argent. Cette affaire met en lumière un système sophistiqué de fraude dans le cadre d’un programme de logements sociaux, où des promesses fallacieuses ont attiré des victimes en quête d’habitat.







Selon les révélations de Libération, l’enrôlement des participants s’est appuyé sur des figures d’autorité supposées, comme Khady Faye, qui se faisait passer pour une proche du Président de la République afin de crédibiliser les démarches frauduleuses.







Un réseau sous enquête nationale







Abdoulaye Mamadou Guissé, déjà sous le coup d’un mandat d’arrêt émis par le doyen des juges du tribunal de Diourbel, est également au centre d’une enquête menée par la Section de Recherches (SR) de Saint-Louis. Cette dernière vise à démanteler l’ensemble du réseau impliqué dans ce système d’escroquerie qui semble s’étendre bien au-delà de Pikine-Guédiawaye.







Des victimes prises au piège







Les détails de l’affaire révèlent un stratagème habilement monté, où des dizaines, voire des centaines de citoyens ont été convaincus d’investir dans des logements sociaux qui n’existaient pas. Ces pratiques frauduleuses ont causé des pertes financières importantes pour les victimes, dont beaucoup restent dans l’attente de justice.







La justice face à un scandale national







Pour le parquet, la gravité des faits justifie une information judiciaire approfondie. Les inculpations et placements sous mandat de dépôt marquent une étape clé, mais l’affaire est loin d’être résolue. Les investigations en cours, menées par plusieurs juridictions, laissent présager de nouvelles révélations dans les semaines à venir.







Comme le souligne Libération, l’affaire Omart City met en lumière la nécessité de renforcer les mécanismes de contrôle dans les projets de logements sociaux, où les espoirs des citoyens peuvent facilement être exploités par des réseaux malintentionnés.