Assemblée nationale : le député Mor Kane Ndiaye plaide pour une amélioration de la situation des sénégalais en Afrique du Nord.

À l'assemblée nationale, ce matin, le ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l'extérieur a été interpellé par le député Mor Kane Ndiaye sur la situation des sénégalais en Afrique du Nord qui, selon lui, sont confrontés à de nombreux problèmes. Même s'il se réjouit des efforts entamés par la tutelle, le député invite à une signature de convention de partenariat entre le Sénégal et ces États d'Afrique du Nord.



"Nous vous encourageons Madame le ministre à poursuivre les efforts que vous avez commencés entre le Sénégal et des pays comme l’Espagne, surtout en Afrique du Nord d’où je viens. Les sénégalais qui sont là-bas travaillent dans les centres d’appel mais ils ne peuvent pas avoir de portabilité sur leurs assurances et en cas de retraite, ils n’ont pas d’indemnités s’ils viennent au Sénégal. Donc on a besoin de cet accord-là", proposera le parlementaire.