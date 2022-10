Assemblée nationale : la portée et les limites des avantages du député sénégalais. (Reportage)

Dans sa fonction de représentation du peuple, le député sénégalais est accompagné dans sa tâche d’indemnités tendant à lui faciliter sa mission parlementaire.



Doté d’une indemnité de 1,3 million FCFA pouvant aller jusqu’à 2 millions FCFA en plus d’une dotation en véhicule et en carburant, le député sénégalais est le moins payé comparé à ses collègues de la sous région, ont clarifié l’expert parlementaire Ababacar Ba et le consultant parlementaire, Malick Ndao.



Sur la dotation en carburant dont une partie de la distribution est gérée par des sociétés étrangères, un des nouveaux députés à savoir Guy Marius Sagna a fustigé le procédé allant jusqu’à refuser de se ravitailler auprès desdites entreprises.



Une démarche qui ressemble plus à du populisme aux yeux des experts parlementaires qui invitent le député à plus de vigilance. Pour l’ancien député de la 12ème législature, Cheikh Oumar Sy, la posture de Guy n’est pas nouvelle à l’assemblée nationale et mérite plus de relativisme...