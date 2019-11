Assemblée nationale / Sira Ndiaye : "Nous avons un surpeuplement à la MAC de Mbour"

Saisissant le passage du ministre de la justice à l'hémicycle, la député Sira Ndiaye a interpellé le ministre sur la situation de la maison d'arrêt et de correction de Mbour.

"Estimée à une capacité de 325 détenus, la maison d'arrêt et de correction de Mbour est surpeuplée", souligne Sira Ndiaye.

Elle demande également le renforcement du personnel de la prison de Mbour.

La parlementaire d'inviter pour finir, le ministre garde des sceaux, à criminaliser le viol et la pédophilie...