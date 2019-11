Assemblée nationale / Prodac : Des audits internes seraient en cours (Ministre de la jeunesse)

Du nouveau dans le tumulte du Prodac qui avait éclaboussé le ministre de l'époque Mame Mbaye Niang. Néné Fatoumata Tall a réitéré ce vendredi lors de son passage à l'Assemblée nationale pour le vote du projet de budget 2020 du ministère de la jeunesse, la nécessité de procéder à l’évaluation du programme national des domaines agricoles (PRODAC.) Madame le ministre de la jeunesse a informé que des audits sont en train d’être faits en interne et c'est d'ailleurs ce qui a permis de corriger les irrégularités liées à des contrats fictifs et au non respect des obligations contractuelles.



Pour rappel, l’inspection générale financière avait recommandé l’ouverture d’une information judiciaire pour des « faits de délinquance » sur une affaire des 29 milliards du programme national des domaines agricoles (Prodac) contre le coordonnateur, Mamina Daffé et son prédécesseur Jean Pierre Senghor. À signaler que Mame Mbaye Niang était à l’époque le patron du ministère de la jeunesse, tutelle du Prodac.