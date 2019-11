Assemblée nationale / La jeunesse séduit, Néné Fatoumata Tall adoubée par les députés

Ç’aurait été un examen, elle l'aurait réussi haut la main. Néne Fatouata Tall, malgré sa jeunesse, a reçu des félicitations venant de la part des députés pour le travail accompli dans le département ministériel qu'elle occupe. Ce n'est pas de la chance, c'est du mérite, car comme disait Shonda Rhimes, « Personne ne réussit en ayant seulement de la chance. Dire que j’ai "de la chance" laisse entendre que je n’ai rien fait, qu’on m’a donné quelque chose, quelque chose que je ne mérite pas, qui n’est pas résultat d’un dur labeur. Je n’ai pas de chance. Vous savez ce que j’ai ? J’ai de l’intelligence, j’ai du talent, je saisis les occasions qui se présentent à moi et je travaille dur, très dur. »

Et pour certains députés comme Mame Diarra Fam, Marie Sow ou encore Abdou Mbow, le ministre de la jeunesse a travaillé pour mériter son poste ministériel. Elle est une référence pour la jeunesse, dira Adji Mbergane Kanouté, un modèle d’abnégation , d'engagement et surtout de patience car elle est resté longtemps PCA de la Lonase, sans rien demander, sans rien exiger.

Donc être aujourdui ministre de la jeunesse, c'est une belle promotion pour celle dont tout l’hémicycle a loué la discipline.