Assemblée nationale / Déthié Fall à Maitre Malick Sall : "Avec vous le Sénégal ne fera aucune avancée en matière de justice..."

Le député Déthié Fall n'a pas été tendre avec le ministre de la justice, garde des Sceaux, lors de son passage à l'hémicycle.

Revenant sur les nombreuses difficultés qui gangrènent le secteur de la justice, le député estime que le ministre Malick Sall est loin d'être l'homme idéal pour résoudre les problèmes.

"Avec vous, le Sénégal ne fera aucune avancée dans la justice. Car à chaque fois que vous êtes interpellé sur les questions de droit, vous n'apportez pas de réponses en droit, mais des réponses politiques et politiciennes" se désole le député Déthié Fall.

Au député de poursuivre qu'avec cet état d'esprit, "il est impossible d'avoir une justice indépendante, équitable et accessible à tout citoyen et adaptée aux besoins des uns et des autres."

Dans un autre registre, le parlementaire déplore les difficiles conditions d'incarcération des détenus dans les prisons.

" C'est totalement faux, les conditions de détention et vous le savez bien, les prisonniers ne sont pas dans de bonnes conditions. Et c'est inadmissible", déplore l’honorable député Déthié Fall...