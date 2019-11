Assemblée nationale / Adji Mbergane Kanouté à Maitre Malick Sall : "Il y a eu beaucoup d'acquis dans le domaine de justice et vous êtes en train de traduire en actes concrets, la vision du chef de l'État"

Dans son intervention devant ses collègues députés lors du vote du budget de fonctionnement du ministère de la justice, la député Adji Mbergane Kanouté s'est félicitée des avancées notées dans le système judiciaire du Sénégal.

"Monsieur le ministre vous êtes en train de traduire en actes concrets la vision du président de la République Macky Sall. Car il y a eu beaucoup d'acquis en matière de justice, notamment la présence de l'avocat dès l'interpellation ", s'est félicitée la parlementaire.

Adji Mbergane Kanouté salue également l'adoption du projet de loi portant sur le viol et la pédophilie qui, selon elle "est une loi qui vient à son heure pour le durcissement des peines et probablement la perpétuité".

Ce qui montre, de l'avis du député que "le président Macky Sall se soucie du quotidien des sénégalais, en particulier la femme et les enfants".

Adji Mbergane Kanouté s'est également félicitée de la mise en place du Fonds d'assistance juridique qui a connu une hausse, même si ce fonds reste encore inconnu du fait de la non vulgarisation nécessaire.

Elle invite également le ministre garde des sceaux à réglementer l'octroi des certificats médicaux. Car estime t-elle, "Il y a beaucoup de certificats médicaux de complaisance. Et beaucoup d'innocents ont été mis en prison par ces faux documents. "