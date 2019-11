Assemblée nationale : Abdou Karim Sall défend son projet de budget 2020 arrêté à 25 375 562 412 FCFA

Le projet de budget du ministère de l’environnement et du développement durable s’articule autour de 4 programmes. Il s’agit de la lutte contre la déforestation, de la conservation de la biodiversité et de la gestion des aires protégées, de la lutte contre les pollutions, nuisances et effets des changements climatiques et enfin du pilotage, coordination et gestion administrative.

Le ministre Abdou Karim Sall a mis l’accent sur l’une des options majeures dans le plan Sénégal Émergent qui est de garantir un équilibre entre le développement des activités productives et la gestion de l’environnement dont le rôle est d’assurer la stabilité des systèmes de production.

Abdou Karim Sall a ainsi rappelé la place importante du secteur de l’environnement en raison de son caractère transversal et stratégique.

Aujourd’hui il s’agit de créer une dynamique nationale pour l’amélioration de la gestion de l’environnement et des ressources naturelles, l’intégration des principes de développement durable dans les politiques publiques ainsi que le renforcement de la résilience des écosystèmes et des communautés au changement climatique.

Ce projet de budget 2020 qui fait l’objet de débat entre parlementaires est arrêté 25 375 562 412 FCFA pour 33 575 184 483 FCFA en autorisation d’engagement...