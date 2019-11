Assemblée Nationale / Pour l'exercice 2020, le budget du ministère des mines et de la géologie est arrêté à 2.225.724.000 FCFA

Le projet de budget 2020 du ministère des mines et de la géologie est arrêté à la somme de 2.255.724.000FCFA.



Pour ce projet qui est à adopter ce matin par les parlementaires, il est établi des programmes qui vont se scinder en mines, en géologie, en pilotage, coordination et gestion administrative...

Ce projet prendra en compte les questions sur l'accélération de l'exploitation du secteur aurifère, le développement de la filière phosphate, l'exploitation des gisements de zircon, le fer de la falémé.



Il faut souligner que le ministère des mines et de la géologie a pour mission d'assurer la gestion et à la conservation du patrimoine minier et de participer à l'étude des projets de mise en valeur et de développement de ce patrimoine.



Il veille aussi à la sauvegarde des sites géologiques et minéralogiques. Il est chargé, en particulier, de la gestion des domaines miniers et de la tenue à jour de l'inventaire des ressources nationales en minerais et en combustibles solides.