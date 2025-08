Assemblée Générale élective de la FSF - Abdoulaye Fall et Mady Touré largement devant…Vers un 2e tour qui s’annonce palpitant

La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a tenu son assemblée générale élective ce samedi 2 août 2025 au CICAD de Diamniadio. L'événement a été ouvert par la ministre des Sports, Khady Diène Gueye, qui a délivré un discours aux acteurs du football.



Cinq candidats étaient en lice : Mady Touré, Abdoulaye Fall, Augustin Senghor, Aliou Goloko et Oumar Ndiaye. Au terme du premier tour, trois d'entre eux se sont démarqués.



Résultats et règles statutaires

Voici les résultats du premier tour :



Abdoulaye Fall : 301 voix

: 301 voix Mady Touré : 116 voix

: 116 voix Augustin Senghor (président sortant) : 92 voix

Conformément à l'article 40 des statuts de la FSF, une majorité des deux tiers des voix est requise pour être élu au premier tour. Ce seuil n'ayant pas été atteint, un second tour est nécessaire, opposant les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages : Abdoulaye Fall et Mady Touré.



Le second tour suspendu

Cependant, la commission de supervision de l’élection a signalé qu'un des deux candidats a émis des contestations. Par conséquent, le second tour ne peut être tenu pour le moment.