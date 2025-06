Après le Dialogue National : la Société civile appelle à une mise en œuvre inclusive et transparente

Dans une déclaration sans détour, Babacar Ba du Forum du Justiciable, représentant le Consortium des Organisations de la Société Civile, a exprimé son approbation quant à l'avancement positif du dialogue national tout en émettant une mise en garde explicite : les accords politiques ne devraient pas se réduire à une simple apparence d'inclusivité. On regrette vivement l'exclusion de l'opposition dans ce processus, car cela compromet la légitimité des conclusions tirées et restreint la portée du consensus prétendument établi.







Le Consortium déclare avoir initié un dialogue novateur impliquant diverses perspectives de la société, marquant ainsi un progrès démocratique majeur. Pour faciliter la poursuite des discussions sur les points de désaccord majeurs, notamment ceux liés aux règles électorales et à l'équilibre des pouvoirs, un comité multi-acteurs, neutre et axé sur le consensus sera constitué. « Le véritable échange de vues débute avec les divergences », a insisté Babacar Ba devant un auditoire à l'écoute.







Toutefois, la société civile ne dissimule pas ses préoccupations : l'engagement politique doit se manifester par des actions tangibles. Ce n'est pas la fin d'un processus, mais plutôt un tournant. Il est impératif que la mise en œuvre des recommandations soit accompagnée d'une transparence totale et d'un contrôle strict. Il est impératif d'inclure toutes les perspectives politiques et sociales dans le dialogue pour empêcher toute régression démocratique. Finalement, le Consortium affirme être prêt à assumer son rôle de surveillant et de guide. Il exhorte les autorités à conserver une démarche ouverte et inclusive, condition indispensable pour établir une gouvernance stable et sereine. La société civile établit donc les fondements d'un « après-dialogue » difficile mais porteur d'espoir, dans une atmosphère marquée par une forte méfiance politique.