Anniversaire : El Hadj Diouf, le "Bad boy" de Balacoss fête ses 39 ans aujourd'hui.

Le 15 janvier coïncide certes avec la disparition de feu Ndongo Lô, le chanteur à la voix légendaire, parti trop tôt un matin en 2005. Mais cette date coïncide par ailleurs avec la venue au monde d'un des plus grands footballeurs internationaux sénégalais, El Hadj Ousseynou Diouf. L'enfant de Balacoss (Saint-Louis, Sénégal), fête aujourd’hui ses 39 ans !



Le "Bad boy" pour certains ou "Dioufy fire" pour d'autres, est incontestablement l'idole absolue de tout un peuple. Le double ballon d'or Africain (2001 et 2002) continue toujours de susciter une vive émotion auprès du grand public, à chacune de ses sorties médiatiques et autres apparitions.



Happy birthday Dioufy !