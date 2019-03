Amical Sénégal/Mali : Les joueurs des deux équipes se chambrent avant le derby

Le stade Léopold Sédar Senghor

sera le théâtre demain mardi (17h GMT) de la confrontation amicale entre Lions et Aigles du Mali. Ce lundi après-midi (17h00), Aliou Cissé et ses joueurs se sont entraînés sur la pelouse de Senghor, qu'ils ont cédée ensuite à leurs hôtes maliens, qui ont pris connaissance du terrain. Alors que les Lions venaient de terminer leur séance, les Aigles ont foulé la pelouse. C'était les retrouvailles entre anciens coéquipiers et joueurs de Ligue 1 française, de Premier League ou de Budesliga. Et, les joueurs maliens et sénégalais se sont chambrés sur le terrain. Certains se retrouvent ensemble pour la première fois en tant qu'adversaires. Un moment de convivialité, avant le derby...