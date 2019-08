Aliou Dembourou Sow dans "Redevabilité" : « Ce qui est véritablement à l'origine de la pénurie de mouton notée cette année à Dakar... Il est grand temps que l'État parvienne à maitriser la question de la demande en mouton »

Le deputé et président du Conseil départemental de Ranérou est l'invité de ce nouveau numéro de "Redevabilité". Au menu de cet entretien, la fête de la Tabaski avec cette amertume de certains dakarois qui n'ont pu sacrifier à la tradition d'immoler un mouton à cause de la cherté, mais également de l'insufisance de ces bêtes dans la capitale. Le président du Conseil national des éleveurs du Sénégal explique cette situation préoccupante par trois raisons, non sans inviter le gouvernement à pouvoir maitriser la demande en mouton des sénégalais tout en y apportant des solutions urgentes pour éviter ces dysfonctionnements lors des fêtes de Tabaski. Dans cette émission, le député de la 13ème législature revient également sur le cambriolage dont il a été victime à la veille de la Tabaski.