Air Sénégal doit faire mieux... (Meiss Ndiack Seck)

Les opérations des compagnies low cost, Vueling qui va lancer sa liaison Tenerife - Dakar et Transavia, filiale Air France qui va ouvrir sa ligne Nantes-Dakar, ne feront que plomber les ailes d'Air Sénégal. Prenant en compte l'économie corrélée par ces deux lignes, le Sénégal devrait refuser l'exploitation de ses droits de trafic par ces compagnies low cost.



Contourner ce piège mais surtout éviter l'erreur stratégique d'acquérir une flotte homogène déficitaire sur l'ensemble de ses lignes, dès le départ.



Le protocole, portant sur l'acquisition de huit A220-300 en remplacement de deux A319 et des deux A330neo sur lesquels avait été posée une option lors de la commande initiale, est révélateur qui masque les incohérences des schémas opérationnels de la compagnie. Il est aussi indicateur d'une certaine tendance dégénérative de l'activité commerciale.



Une armada mixte de moyens courriers, B737 et A320, permettrait à Air Sénégal de consolider sa position sur le marché africain. Son 2ième A330neo pourrait, à la fois en exploitation conjointe et code sharing, ouvrir la ligne Abidjan- Dakar- NewYork, gage d'un solide partenariat avec une nouvelle Air Côte d'Ivoire.





Meiss Ndiack Seck,

Consultant senior Expert transport aérien,

Formateur commercial, Certifié Amadeus