Aïd al-Fitr à Yoff : Mame Libass Laye évoque la lourde responsabilité des hommes au sein de la famille

Lors de la prière de l’Aïd al-Fitr à Yoff, au sein de la communauté layenne rassemblée en grand nombre et vêtue de blanc, l’imam Mame Libasse Thiaw Laye a placé la responsabilité familiale au cœur de son sermon. Dans une première partie marquée par un ton solennel, il a insisté sur le rôle central de l’homme comme guide du foyer, évoquant une mission confiée par Dieu. Selon lui, l’homme porte une responsabilité spirituelle importante vis à vis de ses enfants et de son épouse, notamment dans leur éducation religieuse et leur comportement au quotidien.



Dans son intervention, l’imam a rappelé que chaque manquement ou “péché” commis au sein de la famille engage également celui qui en a la charge. Il a ainsi encouragé les hommes à veiller activement à la pratique religieuse, à l’encadrement moral et à l’exemplarité au sein du foyer. Le discours a également abordé la relation conjugale, présentée comme dépassant le cadre intime pour inclure un devoir d’accompagnement spirituel et de responsabilité partagée en vue du jugement dernier.



Ce message, centré sur les valeurs de discipline, d’éducation et de responsabilité, s’inscrit dans une vision traditionnelle du rôle familial, qui continue d’alimenter les débats dans la société sénégalaise.