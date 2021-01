Agressions, vol à main armée et meurtre : Un caïd tombe à Kaffrine.

La gendarmerie de Kaffrine vient de mettre hors d'état de nuire un caïd qui opérait entre Linguère, Koungheul, Kaffrine, entre autres localités.



A. Ka, âgé d'environ 30 ans, a été interpellé à Katakel (Commune de Kathiotte, sur la route de Nganda.)



Ainsi, les gendarmes ont trouvé par devers lui, plusieurs vaches, des chèvres, des chevaux etc. Parmi ses actions criminelles et délictuelles, plusieurs cas d'agression à Coura Mouride et dans d'autres localités à Kaffrine ainsi qu'à Linguère où il aurait bâillonné un homme avant de le tuer à l'aide d'un pistolet de calibre 12. Il serait d'ailleurs impliqué dans le meurtre de l'américain à Kahone. Toutefois, il faut noter que ce dernier n'a pas été interpellé à Linguère et n'a jamais été déféré au parquet de Louga...