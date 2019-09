Agnam / Farba Ngom à Diouf Sarr : « Ici, toute la communauté a prié pour que Macky Sall reste au pouvoir jusqu'à ce qu'il décide de partir... »

Le ministre Abdoulaye Diouf Sarr a foulé la terre de Matam et précisément celle des Agnam pour visiter le nouveau centre de santé Abdou Cissé Kane. Abdoulaye Diouf Sarr qui doit aussi faire une visite d'évaluation au centre de Santé de Thilogne, a été acceuilli au Fouta par son camarade de Parti et maire Farba Ngom qui lui a signifié sa gratitude et toute sa reconnaissance pour ce déplacement tant significatif qu'utile pour la région. " Nous habitants du Fouta, n'avons pas oublié ce que le président Macky Sall a fait pour nous. Toute la communauté lui doit reconnaissance. Les Imams, ont d'ailleurs formulé des prières pour qu'il mène à bien son programme pour le développement du pays", dira le maire des Agnam.