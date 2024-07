Agents municipaux et marchands tabliers s'affrontent de nouveau, à Sandaga: Deux blessés graves...

Ce jeudi 11 juillet 2024, on a assisté à nouveau, à des accrochages entre agents de la municipalité de Dakar-Plateau et les marchands ambulants et tabliers de Sandaga. Ces derniers se sont encore affrontés aux agents de sécurité de la Mairie de Dakar-Plateau censés procéder au désencombrement des artères de la commune. Deux agents de la mairie ont été gravement blessés. Les marchands sont accusés d'avoir utilisé des armes blanches contre les agents municipaux. Ils accusent le sous-préfet, Djiby Diallo et les forces de sécurité de n'avoir pas réagi face à cette situation grave. Le maire Alioune Ndoye quant à lui estime que ce ne sont pas des ambulants qui sont les auteurs de ces violences.