Agenda de transformation des politiques publiques/ Ngouda Mboup : « C’est un document méthodique, réfléchi… »

Le président du conseil d’administration du port autonome de Dakar, présent à la cérémonie de présentation du document stratégie de développement « horizon 2050 », s’est estimé rassuré et conforté. En effet, dira Ngouda Mboup, grâce à la référence, qui a été « méthodiquement documentée mais aussi qui se situe dans un pragmatisme visionnaire », a décliné les quatre transactions qui sont des « actes majeurs qui permettent d'animer et de propulser le Sénégal de demain ».

À en croire Ngouda Mboup, c’est à niveau, qu’on peut simplement dire « qu'elle embrasse l'ensemble du Sénégal et toute l'économie, ainsi que tout ce qui est institutionnel, politique, ethnique, social, culturel et économique ». Il faut simplement dire qu'en réalité, selon Mr Mboup, que le travail qui a été fait « est un travail de qualité ».



Aujourd'hui, ce que l'on peut retenir, selon le PCA du Port, c'est que « toutes les couches et tous les secteurs se situent dans la mesure où, en réalité, c'est synthétique, mais cela a été très, très bien documenté. Et au-delà, elle est si vaste qu’elle embrasse toutes les bases. Aussi, au niveau organisationnel, structurel, rien n’est laissé de côté ».



« Les politiques publiques, au-delà de leur territorialisation, au-delà de l'équité, en réalité, c'est leur adaptabilité. C’est-à-dire une adaptation par rapport au secteur. Le point le plus important est que c'est par rapport à la spécificité de chaque région que les 8 pôles ont été construits pour pouvoir impulser la nouvelle dynamique du Sénégal.



La nouveauté par rapport au PSE, c’est qu’en réalité, il n'existe pas de groupe de travail, par exemple, pour le financement ou même pour le remboursement de la dette. « Nous nous basons sur le développement endogène. Et n'oubliez pas que le Président de la République avait chargé le Premier ministre à l'occasion d'un Conseil des Ministres d'élaborer, « un projet de loi, sur le patriotisme économique et la souveraineté économique. Bref, ce référentiel est une touche nouvelle qui va changer les paradigmes économiques ».