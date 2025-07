Afrobasket Féminin 2025 : Les Lionnes tombent face à l’Ouganda

Les Lionnes du Sénégal ont vécu une soirée cruelle lors de leur match contre l'Ouganda à l'AfroBasket Féminin. Malgré une belle résistance, les Sénégalaises ont finalement cédé face aux Ougandaises en s'inclinant 73-70 après prolongations.



Cette défaite place les Lionnes à la deuxième place du groupe C, ce qui les oblige à passer par les barrages demain pour espérer rejoindre les quarts de finale. Les Sénégalaises devront être à leur meilleur niveau pour renverser la tendance et poursuivre leur parcours dans le tournoi.



Les Ougandaises ont montré une grande détermination et une belle qualité de jeu, prenant le dessus sur les Lionnes dans les moments clés du match. Les Sénégalaises devront analyser leur jeu et trouver des solutions pour améliorer leur performance demain.



Les barrages s'annoncent comme un défi difficile pour les Lionnes, mais elles ont montré par le passé qu'elles sont capables de se relever de situations difficiles. Les supporters sénégalais espèrent que leurs Lionnes pourront se ressaisir et faire preuve de détermination pour atteindre les quarts de finale...