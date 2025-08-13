Affaire foncière à Nguékhokh : le tribunal ordonne la démolition de parcelles de 1 200 m² clôturées sur un site d’un hectare


Affaire foncière à Nguékhokh : le tribunal ordonne la démolition de parcelles de 1 200 m² clôturées sur un site d’un hectare

Une affaire foncière défraie la chronique à Nguékhokh. Selon une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de Mbour, des parcelles d’une superficie de 1 200 m², clôturées sur un site d’un hectare appartenant à d’autres personnes, devront être démolies. La démolition est prévue pour ce jeudi 14 août 2025, à l’initiative des propriétaires légitimes du terrain.

Le litige oppose Vincent Mabille et Abdoulaye Sall, deux opérateurs économiques résidant à Mbour, aux occupants des lieux. Le terrain en question, d’une superficie totale de 1 hectare 04 ares 64 centiares, leur a été attribué par acte administratif n°0211/2016/CNG, délivré le 30 août 2016 par la commune de Nguékhokh.

Selon les plaignants, le maire de la commune aurait pris et clôturé une portion de 1 200 m² sur ce site. L’affaire, qui dure depuis près de trois ans et demi, a connu de multiples rebondissements. Malgré les notifications transmises par huissier, le camp du maire ne s’est jamais présenté devant le tribunal, se limitant à répondre aux convocations de la gendarmerie, renseigne notre interlocuteur. 

Le jugement, rendu en première instance, mentionne que par exploit en date du 2 mai 2024, dressé par Maître Aloyse Ndong, huissier de justice à Dakar, Vincent Mabille et Abdoulaye Sall ont assigné Babacar Ka, maçon exploitant sous l’enseigne « Barki », et Mme Diaby Mbemba, dite Mme Ba, à comparaître le 6 juin 2024 devant le Tribunal de Grande Instance de Mbour.

Au terme de l’audience, le tribunal a décidé : de mettre hors de cause Babacar Ka et Mme Diaby Mbemba dite Mme Ba ; d’ordonner à Vincent Mabille et Abdoulaye Sall de procéder eux-mêmes à la démolition des constructions édifiées sur le terrain qui leur appartient ; de débouter les demandeurs du surplus de leurs prétentions ; et de les condamner aux dépens.

Mercredi 13 Août 2025
