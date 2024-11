Affaire du double meurtre au Technopole: Nabou Lèye obtient une liberté provisoire sous controle judiciaire (Avocat)

Soupçonnée d’être complice dans le double meurtre du Technopole concernant le danseur Aziz Dabala et ami Wally, la danseuse Nabou Leye a bénéficié d'une liberté provisoire sous controle judiciaire.



Ses avocats, Me Harouna Basse, et Me Alioune Badara Fall qui avaient introduit une demande de liberté provisoire, ce lundi 21 octobre, ont obtenu gain de cause. Le dossier de la danseuse Nabou Leye, citée dans ce double meurtre, serait vide.





Pour rappel, elle avait été placée sous mandat de dépôt, le 28 août dernier pour les chefs d’associations de malfaiteurs, complicité d’assassinat avec barbarie dans l'affaire du double meurtre du danseur Aziz Dabala et de son neveu.