Affaire de détournement et menaces de mort : deux ressortissants chinois dans le viseur de la justice à Thiès

Deux ressortissants chinois, Yang et Run, sont sous le feu des projecteurs après une plainte déposée par leur compatriote Bee, le patron d’une entreprise d’exploitation de carrières, qui les accuse de détournement de fonds et de menaces de mort. L’affaire, qui secoue la ville de Thiès, a pris un tournant judiciaire après l’arrestation des deux hommes, placés sous mandat de dépôt, et leur mise en accusation devant le Tribunal des flagrants délits.







Les faits remontent à plusieurs mois, lorsqu’un partenariat avait été établi entre Bee et ses deux associés, Yang et Run, pour l’exploitation et la commercialisation de béton. Tout semblait fonctionner normalement, jusqu’à ce que Bee, parti en Chine pour une visite familiale de quatre mois, découvre, à son retour, que ses deux partenaires avaient pris le contrôle de son entreprise. Selon ses accusations, Yang et Run ont profité de son absence pour écarter son épouse, ses associés, et même son comptable, en installant un homme à leur solde à la place de ce dernier.







Pendant ce temps, les deux hommes auraient continué à exploiter les carrières de Bee, empochant ainsi les recettes générées par l’activité. À son retour au Sénégal, Bee a rapidement constaté que son entreprise était entièrement sous le contrôle de Yang et Run, et que des fonds avaient été détournés. C’est alors qu’il a saisi la gendarmerie pour déposer une plainte pour détournement de 51 millions de FCFA. D’autres personnes impliquées dans l’affaire, y compris le comptable de Bee et certains associés, se sont joints à la plainte pour dénoncer également des menaces de mort proférées à leur encontre.







Lors de l’interpellation des suspects, la gendarmerie a retrouvé une arme et la somme de 51 millions de FCFA au domicile des prévenus, des éléments qui viennent corroborer les accusations de détournement et de menaces. Devant le tribunal, Yang et Run ont nié fermement les accusations portées contre eux, rejetant toute implication dans les faits de détournement et de menace.







Le procureur de la République a requis l’application de la loi et l’affaire a été mise en délibéré. Le jugement final devrait être prononcé ce vendredi 25 avril, une décision qui pourrait avoir des répercussions sur l’ensemble de la communauté chinoise d’affaires au Sénégal.