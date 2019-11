Affaire TOSYALI / Gladima rectifie Sonko : »Tous les points que vous avez énumérés ont été enlevés… »

Sans hésitation, la ministre des mines et de la géologie, lors de son passage ce Samedi à l’Assemblée Nationale, a répondu à toutes les questions qui lui étaient posées notamment celles qu’Ousmane Sonko a évoquées sur l’affaire de TOSYALI.



Après avoir énuméré un certain nombre de points sur un protocole que l’État du Sénégal aurait signé avec la société Turque, la réponse de l’ingénieure en géologie ne s’est pas fait attendre : « Sur les 20 points du MOU du 9 octobre 2018, qui existe bel et bien et qui est à la disposition de qui veut l’avoir car, étant au niveau de notre site officiel, ces points ont été ramené à 13, à l’issue de la rencontre qui s’est tenue avec l’Apix, le ministère, TOSYALI et le ministère des finances le 8 juin 2019. Donc, tous les points que vous avez énumérés ont été enlevés. »



« Quand TOSYALI est venu, nous avons discuté et ils nous ont donné des points et nous n’étions pas dans les dispositions de satisfaire quelques-uns », informera la ministre.



D’ailleurs, selon la géologue, « l’investissement de 900 millions de dollars US sera effectué selon les dispositions du code minier de 2016 avec partage de production ».