Affaire Guy Marius Sagna / Makhtar Diop de la Cojem souhaite que l'activiste soit maintenu en prison et puni.

La Convergence des Jeunes Mackystes du Senegal ne souhaite aucune clémence à l'endroit de l'activiste Guy Marius Sagna arrêté hier devant les grilles de la Présidence.



Selon le coordonnateur de la structure Makhtar Diop, qui a câblé Dakaractu, " le procureur devrait se saisir du dossier et sévir de la manière la plus énergique contre ce monsieur".



Pour le leader politique et Haut conseiller des collectivités territoriales, "cet homme est dangereux et que ne pas le jeter en prison signifierait le laisser encore jouer avec nos institutions et notamment avec la plus haute d'entre elles. "



Makhtar Diop de poursuivre : "cette affaire n'est plus politique. C'est un acte de délinquance grave. C'est de l'acharnement. Nous le comparons, nous, à une tentative d'attentat et nous mesurons nos mots".