Affaire D-MÉDIA - Simon Faye, Redchef Zikfm-Sentv : « Après D-MÉDIA, ils tenteront de mettre à genou un autre groupe de presse »

Satisfait de cette mobilisation des activistes, citoyens et sympathisants, devant le siège du groupe de presse D-MÉDIA pour manifester leur soutien, le rédacteur en chef de Zik Fm et de Sentv, se dit comblé par cette manifestation de soutien. Simon Faye se dit marqué par ce soutien qui manifeste qu’ils ne sont pas seuls dans le combat.



Toutefois, il en a profité pour alerter les autres groupes de presse qui seraient dans l’œil du cyclone. C’est pourquoi, il appelle tous les organes à s’approprier de ce combat car la liste est longue et que c’est D-MÉDIA qui est la cible numéro 1. « Après D-MÉDIA, ils tenteront de mettre à genou un autre groupe de presse. C’est pourquoi nous appelons à la solidarité de la presse... »