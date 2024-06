Affaire CMS: Deux nouvelles arrestations enregistrées aujourd’hui, des enquêtes ouvertes avec des bénéficiaires

Les scandales supposés se répétent au crédit mutuel du Sénégal (Cms) depuis quelques années. Après les trois arrestations la semaine dernière, un ex directeur du réseau qui avaient démissionné de son poste le 16 avril dernier ainsi que le directeur régional de banlieue Rufisque, ex directeur régional de Saint Louis et de Ziguinchor qui a été récemment licencié, ont été arrêtés ce lundi. D’ailleurs, nous apprenons que la police aurait, à partir de ce jour, commencé à enquêter les bénéficiaires







En effet, le Fongip fait des listes de bénéficiaires qu’on envoie au CMS pour financement. Cependant, il existe des listes inconnues du Fongip dont on se demande comment sont-elles constituées. Comment ces listes ont-elles atterri dans certaines agences du Cms? Qui les a confectionnées? Par quels mécanismes ces financements sont sortis du CMS? S’agit-il d’agent du Cms où du fongip où des deux?







Dans le cadre de la convention avait-on prévu de faire des mission d’évaluation comme dans tous les contrats ? Cette affaire présumée de fraudes de lettres de garanties entre hauts cadres au Cms et au Fongip, dans les prochaines heures avec les enquêtes vers les bénéficiaires devrait connaître d’autres développements.