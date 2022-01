Accrochage avec le MFDC en Gambie : L'armée dénombre quatre morts et sept otages…

Le bilan du nombre de décès lors de l'accrochage entre l'armée sénégalaise et le Mfdc s'est alourdi. Il y a désormais quatre morts.



Dans un communiqué de la Dirpa, l'armée informe que parmi les seuls portés disparus, il y un soldat qui a été retrouvé mort. Ce qui porte à trois morts et le quatrième a succombé à ses blessures lors de son évacuation à l'hôpital principal de Dakar.



La Dirpa communique que désormais ils sont 7 soldats qui sont entre les mains du Mfdc et tenus comme otages. Les deux premiers militaires décédés ont été élevés au rang de chevalier de l'ordre du Lion ce lundi matin par le ministre des Forces Armées.