Accident tragique : Une étudiante koldoise perd la vie sur le chemin de la Tabaski

La communauté universitaire de Kaolack est en deuil suite au décès tragique de Sokhna Binta Barry, une étudiante originaire de Kolda et inscrite au campus de l'Université du Sine Saloum. La jeune femme a perdu la vie dans un grave accident de la circulation survenu alors qu'elle rejoignait sa famille à Kolda pour célébrer la fête de la Tabaski.



Selon les premières informations, le drame aurait été causé par un pneu qui se serait desserré, entraînant le basculement du véhicule en pleine vitesse.



Nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille durement éprouvée et à la communauté universitaire.



Madou Diallo