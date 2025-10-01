Abus sexuel suivi de grossesse : Comment le commerçant B.Diop est tombé devant M.D. Diagne, âgée de 15 ans


Au marché de Thiaroye, les va-et-vient furtifs et quotidiens d'une frêle gamine dans la cantine tenue par un vendeur de chaussures ne prêtaient aucunement à suspicion, de prime abord. Pourtant, âgée de seulement 15 ans, M.D. Diagne y subissait en réalité les assauts répétés du tenancier.

 

En effet, dans les colonnes de l'Observateur qui donne l’information ce matin, il est rapporté que la première fois, c'était il y a quelques semaines lorsqu'elle se présente à la cantine, B. Diop tente de la séduire en lui offrant quelques billets. Il n'en faut pas plus pour établir la confiance. De puis, l'adolescente se présente assez régulièrement sur les lieux.

 

Le vendeur de chaussures baissait alors automatiquement le rideau. Le manège répété à chaque visite de la jeune fille n'attire pas l'attention des commerçants du voisinage. Les visites durent assez longtemps pour laisser M.D. Diagne, un petit ventre bedonnant qui attire l'attention de sa mère. Soumise à un interrogatoire serré, l'adolescente craque et raconte tout à sa génitrice. En colère à la fois contre sa fille et le vendeur de chaussures, cette dernière débarque au commissariat de Thiaroye pour déposer une plainte contre le présumé auteur du changement morphologique constaté sur sa fille. Dès l'enregistrement de la plainte, une procédure est déclenchée qui envoie la jeune fille au centre de santé de Pikine «Baye Talla Diop (Ex Do-minique) pour une visite médicale. L'examen gynécologique ne laisse plus aucun doute, ni à la mère, ni aux enquêteurs. M.D.

 

Diagne est enceinte d'une grossesse évolutive. Ces résultats déclenchent aussitôt la traque du vendeur de chaussures. L'homme qui tient son commerce à Thiaroye, habite à Keur Massar. Interpellé, il est livré et auditionné.

 

 

 

Le suspect prétexté le consentement 

 

 

B. Diop, âgé de 43 ans, n'a fait aucune difficulté pour reconnaître les faits. Seulement, précise l’Observateur, il a pensé se tirer d'affaires en évoquant le consentement de la jeune fille. «Je lui remettais chaque fois de l'argent. Et d'ailleurs, nous ne l'avons fait que deux fois», a-t-il expliqué, avant de s'engouffrer dans le véhicule de police venu le chercher. Une version démentie par l'entourage proche du vendeur de chaussures. Sous le couvert de l'anonymat, des témoins ont révélé avoir vu plus d'une fois l'adolescente s'engouffrer dans la boutique au marché de Thiaroye.

 

Le suspect a ainsi été déféré au parquet le lundi 29 septembre pour abus sexuel commis sur une mineure de quinze ans, suivi de grossesse.

Mercredi 1 Octobre 2025
Dakaractu



