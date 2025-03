Abonnés des opérateurs mobiles : L’ARTP annonce la suspension des numéros non identifiés à partir du 31 mars 2025

L’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) a annoncé, dans un communiqué parvenu à la presse, la suspension des numéros non identifiés à partir du 31 mars 2025. Cette mesure vise à renforcer la sécurité publique et à protéger les consommateurs.



L’ARTP informe les abonnés des opérateurs mobiles au Sénégal (Orange, Yas, Expresso, Hayo, Promobile) que l’identification des numéros est une obligation légale. Ainsi, les clients disposant d’une carte SIM sont invités à régulariser leur situation en se présentant avec une pièce d’identité valide (CNI ou passeport) chez leur opérateur ou dans un point de vente dédié.



En cas de non-régularisation, à partir du 18 mars 2025, les numéros non identifiés seront restreints. Ils seront ensuite suspendus définitivement à partir du 31 mars 2025, précise le communiqué de l’ARTP.