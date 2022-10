Abdoulaye Diop ( DG Cosec) : « Le président Macky Sall sait où est-ce qu'il veut mener ce pays... »

Pour le nouveau directeur général du Conseil Sénégalais des chargeurs (Cosec), Abdoulaye Diop, le président Macky Sall est un homme ambitieux, qui sait où il veut mener son pays. « 'histoire de Sédhiou aussi il y a l'histoire du président Macky Sall. Quiconque connait Sedhiou avant 2012, sait qu'il y a un traitement et un besoin d'équité que le chef de l'État a mis en faveur de cette population. Il est aussi important de savoir que le président Macky Sall sait où est-ce qu'il il veut mener ce pays et quelles sont ses ambitions. C'est toute la satisfaction que j'ai et c'est l'occasion de le remercier », a dit Abdoulaye Diop qui était accueilli ce samedi dans son fief par les populations de Sédhiou pour le féliciter de sa nomination à la tête du Cosec.

Par ailleurs, le maire de Sédhiou qui se félicite des réalisations faites par le président Macky Sall dans la région de Sédhiou depuis son arrivée à la tête du pays, appelle à plus de tolérance pour plus d'harmonie dans la société. « Quand on vit dans un pays, l'unité de tous les sénégalais, de tous les Sédhiois, doit être une réalité. Il faudrait de la tolérance parce qu'il y a quelque chose de merveilleux qui nous lie. C'est le pays, c'est la région et c'est le département et tous ses enfants doivent être unis pour que nous accompagnions tout ce qui est en train de se faire au Sénégal. Sédhiou a eu beaucoup de réalisations depuis l'avènement du président Macky Sall.

On a vu tous les départements changer de manière intégrale. Nous sommes en train de réaliser les cinq kilomètres supplémentaires, à cause de l'hivernage nous avions arrêté les travaux. Dès lundi, le ministre en charge des infrastructures va venir à Sédhiou pour voir de visu l'état d'avancement de la Boucle du Boudié qui aussi été une forte demande des populations. Et tout cela montre l'ambition du chef de l'État de faire de ce pays un Sénégal meilleur », a encore lancé Abdoulaye Diop...