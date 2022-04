AUCHAN / Distribution de kits ramadan et korité 2022 : 700 élèves dont 68 en situation de handicap bénéficient de don alimentaire et de bons d'achat.

Dans le cadre de sa politique RSE, le réseau de distribution alimentaire Auchan a fait un don de denrées alimentaires et de bons d'achat d'une valeur de 2.800.000f cfa aux élèves de l'école inclusive Pikine 23B, ce jeudi 28 Avril.



En effet, comme à son habitude depuis 2014, chaque année à l'approche de la fête de Korité, Auchan procède à une distribution de kits alimentaires aux personnes défavorisées.



Pour cet année, c'est sous la demande de cet établissement mixte, réunissant en son sein des élèves vivant avec un handicap et des élèves normaux, que Auchan a choisi de fournir des denrées à la direction de l'école pour maintenir la cantine scolaire qui peinait à couvrir ses pensionnaires.



Sur ce, 700 élèves dont 68 en situation de handicap ont été servis. Un geste de haute portée qui va droit au cœur des enseignants et parents d'élèves. Ces derniers affichaient un sentiment de satisfaction et de soulagement à la réception de ce don.



En outre, dans les régions aussi, plus de 1.500 kits sont distribués à des familles vulnérables pour cette édition 2022...