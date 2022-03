APR- TOUBA/ Les jeunes du groupe dit de la « Reconnaissance » rappellent au Président Sall que BBY était dernière aux élections locales

Brandissant deux lettres de mise en garde et de demande d’audience adressées au Président Macky Sall et au ministre D’âme Diop, les jeunes Apéristes de Touba regroupés dans une entité dénommée « la Reconnaissance » martèlent que les autorités ne leur ont accordé aucune importance. C’est d’ailleurs, disent-ils, ce « mépris ou indifférence » qui les avait poussés à aller soutenir un candidat de l’opposition. Ce faisant, ils font remarquer à ces autorités que la sentence a été sans appel : une cinglante défaite de Benno qui a terminé dernière lors des élections locales à Touba. « Nous avons amené environ 2500 voix avec nous et c’est cette défection qui a valu à la tête de liste de BBY d’essuyer cette débâcle assez sévère avec juste 6000 voix engrangées dans tout Touba » dira Abdou Fatah Diop.



Le coordinateur de la structure de poursuivre : « cette attitude de mépris affichée à notre égard ne nous ébranle pas. Nous promettons de ne pas baisser les bras et nous allons adopter des postures de défiance car nous estimons que nous méritons un peu de reconnaissance ». Abdou Fatah Diop de regretter, par ailleurs, cette mauvaise gestion par certains leaders locaux des programmes d’aide déployées du Président Macky Sall. Il citera les bourses sociales dont se seraient accaparés un leader de l’Apr dans la cité religieuse à des fins inavouées.



Les jeunes, qui restent ouverts à toutes retrouvailles, projettent de dérouler un programme de bataille politique assez conséquent pour se faire respecter. Ils reconnaîtront, tout de même, avoir été approchés aux fins de médiation par l’honorable député député Abdou Lahad Seck Sadaga et le ministre conseiller Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma. Cependant, ils disent être convaincus que seul le Chef de l’État est en mesure de régler le problème. Affaire à suivre…