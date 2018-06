ABDOU MBOW RÉPOND À KARIM : ' On ne peut pas se permettre de faire des deals avec quelqu'un qui a pillé les ressources de ce pays... Il n'a qu'à venir! '

En précisant n'avoir jamais eu l'idée de verser dans un deal avec le régime Sall pour quelque raison que ce soit, Karim Wade a suscité chez certains leaders de l'Apr le besoin de clarifier certains points. C'est le cas notamment d'Abdou Mbow, député à l'Assemblée nationale et porte-parole adjoint de l'Apr. Pour lui, Karim Wade a juste voulu faire une opération de communication et rien d'autre. Il précisera dans la foulée, que le refus de discuter avec Wade-fils est une option fondamentale chez les Républicains au vu de son passé récent.



''Nous sommes dans un pays de droit avec à sa tête un homme qui a le sens de la République. C'est pourquoi on ne peut pas se permettre de faire des deals avec quelqu'un qui a pillé les ressources de ce pays, qui a été condamné pour enrichissement illicite et qui, pour des raisons humanitaires, a bénéficié de la grâce présidentielle. Je pense qu'aujourd'hui Monsieur Karim Wade et en train de vouloir jouer avec l'intelligence des Sénégalais en disant qu'il va venir. ''



Abdou Mbow de l'inviter à passer à l'action au lieu de moisir dans la menace. Il n'a qu'à venir. Quand il est sorti de prison, il a préféré aller se réfugier au niveau de ses amis Qataris et a laissé le Sénégal avec ses soi-disant amis. ''



Que Karim vienne ou pas, le responsable politique Apériste de Thiès martèle que son parti et ses leaders ne changeront pas de position. ''On est droit dans nos bottes. Il faut que les Sénégalais sachent que le Président de la République avec son gouvernement sont en train de travailler pour que le Sénégal puisse aller de l'avant. C'est une diversion. Vous n'avez jamais entendu ou vu une photo de Karim Wade tenir telle ou telle réunion. C'est juste une opération de communication. On en voit tous les jours. Mais ce n'est pas ce qui nous fera changer de direction. '' Il intervenait sur la Rfm...