8 Mars - Les Femmes de Dangote Ciment offrent du matériel médical à la maternité de Pout

La célébration de la journée internationale de la femme c'est aussi des actions d'entre-aide et de solidarité entre femmes.

L'Amicale des Femmes de Dangote Ciment Sénégal a offert à leurs sœurs de la Maternité de Pout un lot de matériel et d'équipement médical composé de 3 tables d'accouchement, des accessoires, 2 aspirateurs à pédale, 3 tables chauffantes pour nouveau né, 3 berceaux laqués, des matelas ainsi que de l'alcool, Bétadine dermique, Dakin, clamps ombilicaux, gants stériles et fils de suture etc... Ce geste de la part de l'Amicale des femmes de Dangote Ciment Senegal a été grandement apprécié par le personnel médical et les patientes. Une action qui rentre dans le cadre des festivités de la célébration de la journée internationale de la femme, surtout en ce jour de Fête de la Femme.