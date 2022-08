6ème journée Ligue 2 : Henri Saivet inscrit un magnifique coup-franc avec Pau FC...

Après une longue traversée du désert et une année blanche entre juillet 2021 et juillet 2022, Henri Saivet (31 ans) a retrouvé la voie du salut en Ligue 2 française avec le FC Pau.



Le milieu offensif international sénégalais s'est offert un joli but, inscrit sur un magnifique coup-franc direct de près de 30 mètres (1-0, 7e) ! Un boulet de canon placé sous la barre du portier Caenais surpris par la fulgurance de la frappe de l'ancien joueur de Newcastle et des Girondins de Bordeaux.



Après avoir failli mettre un terme à sa carrière, Saivet revient en force avec déjà deux buts inscrits en cinq journées de L2.