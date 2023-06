3ème candidature : « Le CC n’a pas à nous orienter sur la façon d’interprétation, les sénégalais ont déjà interprété... » (Aminata Touré)

Le Conseil Constitutionnel n’a pas vocation à définir aux sénégalais l’interprétation qu’il faut faire de la 3ème candidature du président Macky Sall. C’est la conviction de la présidente du Mouvement pour l’Integrilité, (MIMI 2024), Aminata Touré. Pour la candidate à la présidentielle de 2024, les citoyens sénégalais ont déjà livré la leur. « Fondamentalement, le Conseil Constitutionnel n’a pas à nous orienter sur la façon d’interpréter la candidature du président, les sénégalais ont déjà interprété lors du référendum », a déclaré l’ancienne première ministre lors de son passage à l’émission « Face à Dakaractu » du 23 juin dernier.



Pour Aminata Touré cela n’a aucun sens d’avoir dépensé autant pour le référendum pour limiter le mandat présidentiel à deux (2) et vouloir rendre cela nul et non avenu...