3-5-2 d’Aliou Cissé : Le sélectionneur des Lions a encore fait du Bounama rasta contre le Burkina

« Sama gayi, bolène mako ladioul dinako wakh ». Avait sèchement dit Sadio Mané aux journalistes en zone mixte le 07 juin dernier au stade Me Abdoulaye Wade, à la fin de la rencontre contre la RDC en préliminaire de la Coupe du monde de 2026. Sans question posée, il dira : « On a essayé beaucoup de combinaisons, mais on n’a pas été redoutable et pour l’être, il faut revoir le système », avait dénoncé la star des Lions du Sénégal. Un vrai coup de massue à la nuque du sélectionneur.





Un cri du cœur qui devrait se faire dans les vestiaires, se retrouve dans la place publique. Ce que d’ailleurs dit tous les supporters et les spécialistes du ballon rond. On pensait qu’avec cet appel de notre Sadio national, Aliou allait changer, mais il fera du Aliou en Mauritanie où il gagnera difficilement. Le comble, Aliou a fait du Bounama Rasta, un acteur de téléfilm très têtu. Ce même système est revenu ce vendredi dans le cadre de la 2ème journée des qualifications de la CAN 2025 qui se tient au Maroc. Un match nul qui est nul. Deux points perdus à domicile.





Et lors de la prochaine rencontre, prévue lundi, Les Lions iront défier dans les montagnes de Bujumbura les « Intamba mu Rugamba » ou « Les Hirondelles » en français qui ont fini de surclasser les « Flammes » du Malawi, leur voisin dans un derby de l’Afrique de l’Est. Ainsi, les « Lions » auront à faire mine de rien 6h dans les airs avant d’atterrir à Bujumbura. Un milieu hostile aux Sahéliens.

Avec le coup de gueule de Mané, tout le monde pensait que le sélectionneur allait revenir à son système de prédilection, mais il s’est encore et encore entêté dans son 3-5-2 contre le Burkina. Un match qu’il fallait gagner à tout prix, malheureusement, le Sénégal a perdu deux points à tout prix. Diantre, pourquoi se griser inutilement dans un système qui ne sourit jamais ? Depuis la défaite contre la Côte d’Ivoire, les Lions peinent à gagner les équipes du niveau 2 comme la RDC et le Togo. Tous les deux matches se sont soldés par des nuls (1-1). Seuls la Mauritanie et le Soudan du Sud ont été défaits par les Lions (0-1) et (4-0). Ce qui doit inquiéter.





Un système dans lequel, malgré les débauches d’énergie des Lions, offensivement, tout le monde peine. Ismaïla Sarr reconnu tueur du temps de GF est devenu soudard, il manque tout, il rate beaucoup et ne fait pratiquement plus de centre. Les attaquants sont inactifs et ratent trop d’occasions. Les joueurs se perdent tout le temps, Pape Makhtar Sarr, le taulier de Tottenham a été grippé par ce système, Jackson réduit en faiseur de pression, … rien ne va. Un système qui peine.





Oui c’est vrai coach quand vous dites ceci : « le problème des buts dans les dernières minutes face à la RD Congo, la Côte d’Ivoire et aujourd’hui, c’est mental ! Aujourd’hui c’est sur un corner. Il y a une accumulation d’erreurs jusqu’au corner. Il faut qu’on revienne un peu plus dans l’agressivité et notre rigueur défensive qui faisait notre force! » Mais coach, vous avez détecté l’un des plus grands soucis de cette équipe, mais résolvez-le ! Vous êtes à ce poste parce qu’étant joueur, vous aviez montré et démontré que vous aviez un mental d’acier. Donc transmettez-le aux joueurs pour qu’ils sachent que le titre et statut de champion d’Afrique est dépassé depuis deux ans.





C’est normal de dire qu’ « on est déçus d’avoir pris ce but à la dernière minute car ce soir on méritait de gagner. C’est moi l’entraîneur, j’assume ce match nul là ». Là, vous n’avez pas le choix, coach. C’est le résultat de votre travail. Vous n’avez pas par contre le droit de dire que « mais dire que notre plan n’a pas été bon, je trouve que ce n’est pas vrai ». Si ce système fonctionnait normalement, on n’allait pas faire match nul avec ces équipes moyennes. Si c’était le Maroc ou un autre grand d’Afrique en forme, le résultat serait autre chose...