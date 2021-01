1er jour de couvre-feu : Un silence assourdissant dans les rues de Pikine.

Ce mercredi marque le début du couvre-feu annoncé hier par le chef de l'État. Il est 21h précises à Pikine, plus exactement à "Bountou Pikine" où on avait l'habitude de voir les commerçants arpenter les trottoirs à la recherche de clients.



En effet, c'est un calme plat que nous avons constaté une fois sur les lieux. Seuls quelques voitures de particuliers sont en train de regagner leurs domiciles.

Pour le moment la gendarmerie, sur place, assure le respect des mesures prises dans le cadre du couvre-feu qui imposé à Dakar et Thiès...