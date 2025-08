100 ans d’histoire, une journée d’exception : Le Lycée Lamine Guèye célèbre l’excellence au sommet

Le prestigieux Lycée Lamine Guèye de Dakar, anciennement Van Vollenhoven, s’apprête à célébrer un double événement majeur : la Journée de l’Excellence et son centenaire. Le rendez-vous est donné le samedi 2 août 2025 à 9h au Grand Théâtre National Doudou Ndiaye Coumba Rose. Placée sous la présidence du Ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, cette cérémonie sera l’occasion de mettre à l’honneur la promotion 2024-2025 avec la remise officielle des diplômes et des distinctions aux élèves les plus méritants.







Cette journée exceptionnelle comptera également sur la présence de la marraine de l’événement, le Professeur Awa Marie Coll Seck, figure emblématique du monde universitaire et de la santé publique. Ancienne ministre et personnalité engagée dans la gouvernance transparente, elle incarnera les valeurs de rigueur, de citoyenneté et d’excellence que le lycée souhaite transmettre aux nouvelles générations. La participation des anciens élèves, des enseignants et des parents d’élèves donnera à l’événement une dimension intergénérationnelle, symbole de la continuité d’un héritage éducatif centenaire.







Au-delà de la célébration, cette Journée de l’Excellence s’inscrit dans un vaste programme de modernisation de l’établissement fondé en 1925. La restauration de son architecture historique, la réhabilitation des infrastructures et le renforcement de la vie pédagogique figurent au cœur des ambitions du proviseur et de ses partenaires. Fidèle à sa devise « Former, inspirer, élever », le Lycée Lamine Guèye entend ainsi préparer son deuxième siècle en restant un temple du savoir et un incubateur d’élites pour le Sénégal et l’Afrique.