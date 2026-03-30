‎Lutte contre les abris provisoires à Kolda : Les enfants du parrain du lycée Bouna Kane construisent une salle de classe... ‎

‎Le lycée Alassane Oumar Baldé ex Bouna Kane vient de voir la construction d'une nouvelle salle de classe. Ainsi, celle-ci est l'œuvre de la famille du parrain pour l'amélioration des conditions d'apprentissage des élèves et des enseignants. Dans cette dynamique, Bamol Baldé fils du parrain et adjoint au maire de Kolda estime qu'il a voulu participer avec la famille sur fonds propres à l'élimination des abris provisoires à leur manière. D'ailleurs, selon lui, c'est une voie pour rendre hommage à leur père qui porte le nom de cet établissement.

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‎À l'en croire, "C’est un rêve d’enfant qui vient d’être réalisé avec mes frères Doura Baldé, Hamadou Boiro Lamdo Oumar et moi-même. D'ailleurs, nous sommes des purs produits de l'école sénégalaise. C’est pourquoi, c'est le minimum qu’on pouvait faire pour la communauté en rendant à cette école publique la monnaie."

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‎Le deuxième adjoint au maire de Kolda de rappeler que c'est à la suite d'une manifestation culturelle qu'il remarqua cette classe en hutte. Dans la foulée, lui et sa famille ont décidé de construire et équiper cette salle de classe pour mettre les enfants dans les conditions optimales d'acquisition du savoir.

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‎Ceci est un engagement communautaire à titre d'exemple pour le développement des territoires dans tous les domaines.

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