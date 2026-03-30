‎Lutte contre les abris provisoires à Kolda : Les enfants du parrain du lycée Bouna Kane construisent une salle de classe... ‎


‎Lutte contre les abris provisoires à Kolda : Les enfants du parrain du lycée Bouna Kane construisent une salle de classe... ‎
‎Le lycée Alassane Oumar Baldé ex Bouna Kane vient de voir la construction d'une nouvelle salle de classe. Ainsi, celle-ci est l'œuvre de la famille du parrain pour l'amélioration des conditions d'apprentissage des élèves et des enseignants. Dans cette dynamique, Bamol Baldé fils du parrain et adjoint au maire de Kolda estime qu'il a voulu participer avec la famille sur fonds propres à l'élimination des abris provisoires à leur manière. D'ailleurs, selon lui, c'est une voie pour rendre hommage à leur père qui porte le nom de cet établissement.
‎À l'en croire, "C’est un rêve d’enfant qui vient d’être réalisé avec mes frères  Doura Baldé, Hamadou Boiro Lamdo Oumar et moi-même. D'ailleurs, nous sommes des purs produits de l'école sénégalaise. C’est pourquoi, c'est le minimum qu’on pouvait faire pour la communauté en rendant à cette école publique la monnaie."
‎Le deuxième adjoint au maire de Kolda de rappeler que c'est à la suite d'une manifestation culturelle qu'il remarqua cette classe en hutte. Dans la foulée, lui et sa famille ont décidé de construire et équiper cette salle de classe pour mettre les enfants dans les conditions optimales d'acquisition du savoir.
‎Ceci est un engagement communautaire à titre d'exemple pour le développement des territoires dans tous les domaines.
Autres articles
Lundi 30 Mars 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Israël affirme avoir frappé des sites de production de missiles sol-air à Téhéran

Israël affirme avoir frappé des sites de production de missiles sol-air à Téhéran - 30/03/2026

Escroquerie XXL au visa : le mirage à 165 millions… un escroc tombe avec 43 victimes dans ses filets

Escroquerie XXL au visa : le mirage à 165 millions… un escroc tombe avec 43 victimes dans ses filets - 30/03/2026

Thiès - Immobilier sûr et accessible : Entre visites de terrain et accompagnement sur le plan administratif, l'AIBDS étend ses tentacules...

Thiès - Immobilier sûr et accessible : Entre visites de terrain et accompagnement sur le plan administratif, l'AIBDS étend ses tentacules... - 29/03/2026

Tournée politique : Barthélémy Dias dans le département de Kébémer ce dimanche…

Tournée politique : Barthélémy Dias dans le département de Kébémer ce dimanche… - 29/03/2026

Parcelles Assainies : une simple altercation routière vire à l’agression, six individus arrêtés

Parcelles Assainies : une simple altercation routière vire à l’agression, six individus arrêtés - 29/03/2026

Kaolack : Le Comptoir du Sel lance sa marque de sel innovante « Xorom Nala »

Kaolack : Le Comptoir du Sel lance sa marque de sel innovante « Xorom Nala » - 28/03/2026

Lamine Camara après Sénégal vs Pérou : “On doit continuer sur cette dynamique vers la Coupe du monde”

Lamine Camara après Sénégal vs Pérou : “On doit continuer sur cette dynamique vers la Coupe du monde” - 28/03/2026

TOUBA- Les ambassadeurs des EAU et d’Irak sollicitent les prières du Khalife pour la paix au Moyen-Orient

TOUBA- Les ambassadeurs des EAU et d’Irak sollicitent les prières du Khalife pour la paix au Moyen-Orient - 28/03/2026

Fête du 4 avril à Thiès: la gendarmerie entend déployer des moyens logistics adaptés avec des véhicules d'intervention, des moyens de communication...

Fête du 4 avril à Thiès: la gendarmerie entend déployer des moyens logistics adaptés avec des véhicules d'intervention, des moyens de communication... - 28/03/2026

Signature de convention entre Coris Bank International Sénégal et le SYMPS : un partenariat pour soutenir le secteur médical privé

Signature de convention entre Coris Bank International Sénégal et le SYMPS : un partenariat pour soutenir le secteur médical privé - 28/03/2026

Défilé du 4 avril 2026 : 5 086 FDS et des civils vont défiler à Kaolack, Kaffrine et Fatick

Défilé du 4 avril 2026 : 5 086 FDS et des civils vont défiler à Kaolack, Kaffrine et Fatick - 27/03/2026

Fête de l’indépendance du Sénégal : les sapeurs pompiers annoncent un important dispositif médical et sécuritaire

Fête de l’indépendance du Sénégal : les sapeurs pompiers annoncent un important dispositif médical et sécuritaire - 27/03/2026

Thiès : Prestige TV désormais disponible sur le canal 99 du bouquet de la TNT

Thiès : Prestige TV désormais disponible sur le canal 99 du bouquet de la TNT - 27/03/2026

Célébration de la fête de l’Indépendance à Thiès: l'événement sera marqué par une prise d'armes avec remise de décoration, une projection d'un film...

Célébration de la fête de l’Indépendance à Thiès: l'événement sera marqué par une prise d'armes avec remise de décoration, une projection d'un film... - 26/03/2026

Violence carcérale à Mbour : Il accuse son codétenu de lui avoir volé son téléphone et son «yamba», puis lui lacère la mâchoire

Violence carcérale à Mbour : Il accuse son codétenu de lui avoir volé son téléphone et son «yamba», puis lui lacère la mâchoire - 26/03/2026

ITEC Day à Dakar : l’Inde muscle son influence et séduit une nouvelle génération de leaders sénégalais

ITEC Day à Dakar : l’Inde muscle son influence et séduit une nouvelle génération de leaders sénégalais - 26/03/2026

Badara Gadiaga sur le cas Farba Ngom : « Il est victime d’un kidnapping… c’est incompréhensible »

Badara Gadiaga sur le cas Farba Ngom : « Il est victime d’un kidnapping… c’est incompréhensible » - 26/03/2026

Kader Dia, le chroniqueur de Sen TV, interpellé à la sortie de l’émission « Grandes Gueules »

Kader Dia, le chroniqueur de Sen TV, interpellé à la sortie de l’émission « Grandes Gueules » - 25/03/2026

Fête de l’Indépendance : Incursion dans le bataillon des blindés de Thiès

Fête de l’Indépendance : Incursion dans le bataillon des blindés de Thiès - 25/03/2026

HOPITAL FAWZEINI – L’équipe du docteur Joseph Cristini reçue par le personnel de l’hôpital

HOPITAL FAWZEINI – L’équipe du docteur Joseph Cristini reçue par le personnel de l’hôpital - 25/03/2026

TOUBA – Le khalife ordonne la reprise des déguerpissements et un renforcement du contrôle des Baayfaal

TOUBA – Le khalife ordonne la reprise des déguerpissements et un renforcement du contrôle des Baayfaal - 25/03/2026

Total Return Swap (TRS) : Le ministère des Finances sort de sa réserve et défend ses choix

Total Return Swap (TRS) : Le ministère des Finances sort de sa réserve et défend ses choix - 24/03/2026

Sécurité numérique au Sénégal : Ousmane Sonko appelle à une réponse urgente face aux cyberattaques visant les services publics

Sécurité numérique au Sénégal : Ousmane Sonko appelle à une réponse urgente face aux cyberattaques visant les services publics - 24/03/2026

Affaire des 650 millions d’euros de dette non divulguées: Le FDR dénonce des emprunts secrets et réclame une commission d'enquête

Affaire des 650 millions d’euros de dette non divulguées: Le FDR dénonce des emprunts secrets et réclame une commission d'enquête - 24/03/2026

TOUBA- L’hôpital Matlabul Fawzeini de Touba entre la colère des taximans et les éclairages , preuves à l’appui, du directeur de la structure et du maire de Touba.

TOUBA- L’hôpital Matlabul Fawzeini de Touba entre la colère des taximans et les éclairages , preuves à l’appui, du directeur de la structure et du maire de Touba. - 24/03/2026

Journée mondiale de lutte contre la tuberculose : 800 cas enregistrés à Kaolack dont 24 décès...

Journée mondiale de lutte contre la tuberculose : 800 cas enregistrés à Kaolack dont 24 décès... - 24/03/2026

Kaolack : Baye Ciss procédera au lancement officiel du Plan de redressement et de développement de Kaolack 2027-2031, le samedi 25 avril 2026

Kaolack : Baye Ciss procédera au lancement officiel du Plan de redressement et de développement de Kaolack 2027-2031, le samedi 25 avril 2026 - 24/03/2026

Guédiawaye : entre dénégations, aveux et silence glaçant, un étudiant face à de lourdes accusations de viol sur une fillette de 12ans

Guédiawaye : entre dénégations, aveux et silence glaçant, un étudiant face à de lourdes accusations de viol sur une fillette de 12ans - 24/03/2026

255 millions envolés : le scandale Ashock Tex, entre détournement et paris en ligne…un employé dilapide des millions sur 1Xbet

255 millions envolés : le scandale Ashock Tex, entre détournement et paris en ligne…un employé dilapide des millions sur 1Xbet - 24/03/2026

Formation et coopération : le CIGRE renforce les capacités du secteur électrique ouest-africain

Formation et coopération : le CIGRE renforce les capacités du secteur électrique ouest-africain - 23/03/2026

RSS Syndication