Chaque année, à la date du 16 juin, en souvenir du massacre d’enfants à Soweto, en Afrique du Sud, l’association « Lumière pour l’enfance-Coumba Gawlo » organise un événement pour marquer cette journée dédiée à l’enfant africain, avec l’appui des partenaires, comme l’ANPECTP.

Pour l’année 2019, à l’occasion de la célébration de la journée de l’enfant africain, le dimanche 16 juin 2019, l’association " lumière pour l'enfance " de Coumba Gawlo SECK, artiste internationale, a organisé une manifestation au théâtre national Daniel Sorano.

La cérémonie a été présidée par Mme Thérèse Faye DIOUF, Directrice Générale de l’Agence Nationale de la Petite Enfance et de la Case des Tout-Petits (ANPECTP), représentant Mme Ndeye Saly Diop DIENG Ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants.

Cette importante activité ponctuée de communications des autorités et partenaires, de sketch des enfants de la CTP des HLM et de prestations d’artistes, a été un moment de sensibilisation sur les droits de l’enfant. Les différentes prestations ont permis aux enfants et aux parents d’avoir une meilleure connaissance des droits de l’enfant ainsi que des bonnes pratiques favorables au respect de ces droits. Ce fut aussi un moment choisi pour susciter l’émulation et encourager les enfants, par la remise de prix aux meilleurs élèves du primaire.

Lors de son allocution, Mme Thérèse FAYE DIOUF, Directrice Générale de l’ANPECTP, a tout d’abord transmis les salutations et félicitations de Madame le Ministre, aux initiateurs de cette importante activité. Ce fut aussi, pour Mme Diouf, le moment idéal pour magnifier la décision du Chef de l’Etat de criminaliser le viol et la pédophilie, ainsi que la détermination de l’autorité à renforcer le système de protection des enfants à travers les programmes mis en œuvre dans les ministères concernés.

Madame la Directrice Générale a de même saisi cette occasion pour féliciter et encourager Mme Coumba Gawlo SECK, pour son implication et son engagement sans faille pour la cause des enfants vulnérables.

S’adressant aux enfants, Mme la Directrice Générale de l’ANPECTP les a invités à s’armer de courage et de bonne volonté pour constituer, demain, un capital humain de qualité conformément à l’axe 2 du PSE « Capital humain, protection sociale et développement durable »



« Ensemble, Protégeons les droits de tous les enfants ».