(suite) Accident de la caravane de Pastef-Mbacké / La victime identifiée... Un appel au don de sang lancé au profit des blessés

L’accident subi en début d’après-midi par la caravane de Pastef - Mbacké a fini d’installer les « Patriotes » dans l’émoi et la consternation. Au moment où ce récit est fait , l’essentiel des blessés est entre les mains des blouses blanches de l’hôpital Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba. Certains ont d’urgence besoin de sang. D’ailleurs, un appel au don a été lancé dans les plateformes de Pastef et des informations confirment que des donneurs volontaires se sont déjà présentés.



Les leaders de « Pastef départemental », dont, principalement, Cheikh Thioro Mbacké et Cherif Diop sont en train d’activer tous les leviers possibles pour sauver les vies qui peuvent l’être.





L’accident a, comme dit précédemment en exclusivité sur DakarActu, causé la mort d’un jeune responsable politique ( Modou Tall , en l’occurrence) et occasionné des blessures chez , au moins 14 personnes. Le drame a eu lieu alors que la caravane se dirigeait à Darou Nabim. Un pick-up rempli de passagers ( 16 , nous dit-on) à l’arrière , s’est renversé avant de faire des tonneaux. Un témoin confie que c’est « un miracle que le bilan n’ait été que d’un mort et des blessés ».



À travers les réseaux sociaux , les coalitions concurrentes ont presque toutes publié des messages de soutien et de solidarité à l’endroit de Pastef. Parmi ceux-là, on peut citer « Pôle 3 ème Voie , Kiiraay Ak Natange » de Birima Mangara , « Njam Ak Njariñ » de Amadou Bâ, « Sénégal Kese » de Thierno Alassane Sall etc…