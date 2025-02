Moustapha Guirassy sur la rencontre tripartite : « On attend surtout un grand résultat… de ses acteurs pour l’essentiel »

Le ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Guirassy, a tenu à répondre présent à la rencontre tripartite entre le gouvernement, les syndicats et le patronat. Interpellé sur ces concertations, le ministre a qualifié cette rencontre d’une importance capitale. Pour lui, elle s’inscrit dans une dynamique d’échange, de partage et de remobilisation des Sénégalais autour de ce qu’ils ont en commun : la nation, dans le bon sens.



« On attend surtout un grand résultat de la remobilisation de ses acteurs pour l’essentiel », a-t-il déclaré.