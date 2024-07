l’hôpital Idrissa Pouye dispose désormais de chirurgie micro-invasive grâce à la collaboration des hôpitaux CHU de Tours

L'accès aux soins et aux traitements de certaines maladies au Sénégal demeure un enjeu crucial pour le système de santé du pays. Malgré les progrès réalisés ces dernières années, des défis importants subsistent, notamment en ce qui concerne l'égalité d'accès aux services de santé, la disponibilité des médicaments et des infrastructures médicales adéquates. Ainsi, pour permettre aux populations sénégalaises de disposer d'une large gamme de soins médicaux, l’hôpital Idrissa Pouye avec sa direction et ses équipes médicale , tente tant bien que mal de trouver des solutions afin de rehausser le niveau de la structure en termes de soins de pointe.



À ce titre, une mission médicale née d’une collaboration de trois ans entre l’hôpital Idrissa Pouye de grand Yoff et les hôpitaux CHU de Tours en France, a fait un passage remarquable afin d'effectuer des missions cardiologiques complexes, mais aussi de permettre aux équipes médicales de l’hôpital de gagner en expérience.



En effet, cette mission composée en général de médecins cardiologues français venus des hôpitaux CHU de Tours a effectué ces trois derniers jours des chirurgies très complexes (Chirurgie micro-invasive) sur des patients, telles que l'angioplastie, angiographie coronarienne.



Ces interventions, nécessitant des matériaux médicaux et un savoir-faire de pointe, ont été réalisées avec succès sur plus de 20 patients à des coûts quasi nuls.



« Cette mission est très importante pour nous, parce que c’est un véritable échange et un transfert de compétence qui est réalisé », assure Dr Bouna Dia responsable du service cardiologie de l’hôpital Idrissa Pouye.



Au-delà du transfert de compétences et du savoir-faire apporté par cette mission, l’hôpital Idrissa Pouye bénéficie désormais de nouveaux « dispositifs médicaux » que la structure peut utiliser sur les patients. « Nous sommes très satisfaits d’accueillir cette équipe […]. Les maladies cardiovasculaires prennent aujourd’hui le pas sur les maladies infectieuses. Nos concitoyens souffrent de ces maladies et le plus souvent la prise en charge est coûteuse . Donc avoir une mission pareille qui peut nous aider quand même à les prendre en charge à moindre coût et aider nos techniciens à performer dans le secteur, je pense que c’est important », se réjouit Dr Ousman Gueye directeur de l’hopital Idrissa Pouye de Grand Yoff.