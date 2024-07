Zone des Niayes / Accès à l'eau et menaces d'accaparement des terres : Les agriculteurs tirent la sonnette d'alarme

Lors d'un face-à-face avec la presse ce samedi 13 juillet 2024, les agriculteurs affiliés à la coordination des producteurs et fournisseurs des Niayes (Cayar, Notto, Fass Boye) ont tenu à attirer "l'attention du gouvernement sur les préoccupations qui affectent leur secteur."

Ainsi, la tenue d'une journée de réflexion a permis de lister l'ensemble des facteurs bloquants et d'énumérer des pistes de solution à même de promouvoir le "développement agricole, la création d'emplois et l'autosuffisance alimentaire."

Parmi ces problèmes, l'on peut citer l'accès aux terres et l'obtention de titres fonciers du fait des "procédures complexes et coûteuses, des démarches administratives longues et compliquées et des menaces d'accaparement des terres; la dégradation des terres et de l'environnement à cause de la pollution industrielle; l'accès à l'eau et l'adaptation des infrastructures; le financement et les matériels agricoles, etc...